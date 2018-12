Compleanno a casa Bonolis: la festa degli unicorni per gli 11 anni della figlia Adele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli festeggiano il compleanno della figlia Adele con una bellissima festa a tema unicorni e l'immancabile torta. Le foto del party casalingo sono state naturalmente postate sul suo profilo Instagram dalla madre che anche in questa occasione incassa migliaia di like. Il conduttore si è dato da fare per organizzare la festa per l'amatissima figlia e il risultato è stato magnifico: tanta l'allegria per le bimbe vestite da unicorni.