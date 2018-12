Ultimo aggiornamento: 12:22

Come si fa un'intervista "perfetta"? Paolo Bonolis a lezione da Barbara D'Urso cerca di carpire i segreti delle D'Urso-interviste. Lo sketch comico tra i due conduttori, andato in onda durante una puntata di Scherzi a Parte, è stato condiviso sul profilo Instagram della D'Urso e ha raccolto non poche polemiche per il linguaggio usato da Barbara in tv.«Parliamo dell'atteggiamento da usare durante le interviste», dice Bonolis. E Barbara risponde senza pensarci: «Innanzitutto devi stringere le chiappe, poi metti il sedere a pizzo..». Il tutto mentre si appoggia le mani sul seno. Un modo di fare che non è stato condiviso da molti fan della D'Urso nazionale.