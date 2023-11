Pamela Prati parla di Simone Ferrante: «Io come Cher. Ho un fidanzato di 19 anni, che problema c'è? Stiamo benissimo insieme e parliamo di tutto»

Pamela Prati ospite a La vita in Diretta parla della storia con il suo giovanissimo fidanzato. L'ex star del Bagaglino porta come esempio Cher che ha un compagno 40 anni più piccolo di lei. «Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo?»

Da qualche mese ormai la Prati frequenta infatti Simone Ferrante (un giovanissimo modello) e la liason procede a gonfie vele. «Sono molto innamorata - racconta da Alberto Matano - Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo.

La differenza d'età tra i due è di 45 anni, Pamela ha 64 anni, lui 19, ma guai a definirlo toyboy. «Detesto questa parola - aveva dichiarato la showgirl in una precedente intervista - . Le persone non sono giocattoli e metà, è solo questione di testa ed educazione volersi bene».