Nina Moric ricoverata in ospedale dopo il lungo silenzio, le frasi misteriose spaventano i fan: «L'ora più buia»

Nina Moric è stata ricoverata in ospedale. Dopo settimane di silenzio sui social, l'ex compagna di Fabrizio Corona è riapparsa, mostrandosi però allettata in reparto. Non è chiaro cosa sia successo, la Moric sembra essere fuori pericolo, anche se ultimamente i fan avevano notato dalle storie che pubblicava su Instagram uno stato di generale malessere psicologico e di preoccupazione.

Nina Moric, i problemi nella vita privata

Sembra che Nina da tempo non veda il figlio Carlos, che vivrebbe con il papà, Fabrizio Corona.

Con l'ex re dei paparazzi sembrava essere tornato il sereno, ma tra i due si sono riaccese le incomprensioni e le liti, fino ad arrivare, da quello che è stato possibile intuire sui social, ad un'altra rottura. Nina, diverse volte, è sembrata triste, confusa, persa, lei stessa aveva lasciato intuire che non era un periodo facile.

Il ricovero

Dopo un lungo silenzio sono arrivate le foto dall'ospedale, che hanno preoccupato molto i fan. Nina ha lasciato intendere di non aver perso la speranza: «Anche nell'ora più buia della vita un po' di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore», una frase criptica a cui ne segue un'altra di ringraziamento: «A volte i miracoli sono persone buone e con cuori gentili. Grazie». La Moric fa capire di essere stata aiutata da qualcuno, ma non si sa ancora nulla su cosa abbia portato al ricovero e come stia ora.