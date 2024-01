Sgozzato dopo la festa di Capodanno, l'omicidio a Udine: la vittima aveva 31 anni. Caccia all'aggressore

Un uomo di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta. È accaduto stamani al termine di una festa di Capodanno a Udine.

Omicidio dopo la festa di Capodanno

L'allarme alle forze dell'ordine è scattato attorno alle 8 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una laterale di viale Palmanova. Sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri del comando provinciale che stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. I militari dell'Arma stanno cercando l'aggressore.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito alla gola al culmine di una lite, con un coltello o con una bottiglia rotta. La vittima è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale dove era giunto in condizioni gravissime. Un paio di ore dopo il ricovero è morto per l'aggravarsi delle condizioni. Fino a questo momento non risulterebbero persone fermate.