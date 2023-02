Randal Kolo Muani, carriera, vita privata e curiosità. Chi è l'attaccante che ha stregato l'Eintracht Francoforte e il ct Deschamps

Randal Kolo Muani è tra gli assistman del campionato tedesco, la Bundesliga, nonostante la sua altezza di 187 cm e la giovane età di 24 anni. Grazie al suo goal l'Eintracht Francoforte questa sera affronterà il Napoli nel match di Champions League. Anche al mondiale le sue prestazioni hanno convito il ct Deschamps e i tifosi. Conosciamo meglio l'attaccante.

Chi è Randal Kolo Muani

L'attaccante dell'Eintracht è nato il 5 dicembre 1998 a Bondy, nord di Parigi, vicino a Saint Denis nell'Ile de France. A Saint Denis si nascosero i terroristi del Bataclan, e nelle cronache erail ghetto. È nato lì anche Mbappé.

Cresce nei settori giovanili di Villepinte, Tremblay e Torcy; sempre in quel periodo effettua due provini in Italia con L.R. Vicenza e Cremonese, senza venire tuttavia tesserato

Il suo nome era già noto a chi seguiva la Ligue 1, visto che Randal Kolo Muani aveva già dato più di un saggio delle sue doti nelle ultime due stagioni, con la maglia del Nantes. Il nativo di Bondy- sobborgo di Parigi in cui sono cresciuti anche Mbappé, Ikoné e Saliba - ha vestito il giallo-verde dal 2015 al 2022, con in mezzo un prestito al Boulogne in terza serie francese (con due espulsioni nelle prime 5 partite) e tante partite disputate con la squadra B.

L’Eintracht si è mosso molto presto per provare ad acquistare il calciatore, convinto dai suoi margini di miglioramento, di cui in Francia si erano accorte le nazionali Under 21 e Under 23: con quest’ultima ha anche vissuto le Olimpiadi di Tokyo, anche se chiuse senza nemmeno un goal all’attivo. Un anno dopo è arrivata la chiamata della Francia, per lui che poteva essere anche un giocatore della Repubblica Democratica del Congo, paese d’origine della sua famiglia. A settembre però ha detto sì ai Bleus.

I numeri

Il centravanti dell'Eintracht sta facendo la differenza in Bundesliga essendo il calciatore ad aver portato più gol ad una squadra: 10 gol e 10 assist (miglior assistman e a meno tre dal capocannoniere Füllkrug). Numeri importanti che cercherà di gonfiare ancora di più proprio contro il Napoli. Arrivato a parametro zero in Germania, oggi vale non meno di 50-60 milioni di euro, anche se il prezzo del cartellino potrebbe lievitare.

10 goals and 13 assists.



Randal Kolo Muani continues to rise in his first season at Eintracht Frankfurt 📈 pic.twitter.com/yvjroCKwET — B/R Football (@brfootball) January 30, 2023



Curiosità

Thierry Henry lo paragona a Nwankwo Kanu per caratteristiche tecniche. Kolo Muani però non aveva idea di chi fosse Kanu, e se lo è andato a vedere su Youtube appena sentito dell'accostamento. «Cavolo, era incredibile Kanu!».

La prima esperienza seria è al Nantes, ma prima Kolo Muani ha fatto provini con Vicenza e Cremonese, senza tuttavia riuscire a farsi tesserare. Fino a tre anni fa giocava in terza divisione, nel Boulogne.

Proprio dal Nantes Randal poteva trasferirsi al Milan nell'estate 2021, con i rossoneri in cerca di una punta da affiancare a Ibra e Giroud. Alla fine la proposta fino al 2027 dell'Eintracht ha avuto la meglio, ma i rossoneri ci avevano visto giusto.