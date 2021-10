Miriam Leone a Domenica In: «Ho detto a Piero Angela di essere innamorata di lui». L'inaspettata risposta del divulgatore

Domenica 17 Ottobre 2021, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 18:43

Ospite a Domenica In, Miriam Leone presenta il suo ultimo film e racconta le tappe più significative della sua carriera. Tra i racconti, uno in particolare sembra sorprendere i telespettatori, quello del suo innamoramento durante l'infanzia nei confronti di Piero Angela.

Miriam Leone: «Gli ho detto di essere innamorata di lui»

Miriam Leone nel salotto di Domenica In rivela il suo amore per il divulgatore scientifico Piero Angela. «Ma è vero che eri innamorata di Piero Angela?», le chiede Mara Venier in studio. «Lo adoravo perchè mi aiutava a conoscere dimezzando il tempo dello studio. A scuola arrivavo sempre più o meno preparata», risponde divertita l'attrice.

L'ex Miss Italia raconta a Mara Venier di aver poi incontrato, durante un evento, il divulgatore scientifico e di avergli dichiarato in quell'occasione il suo amore: «Sono andata e gli ho detto di essere innamorata e lui mi ha detto "bene"».

La risposta di Piero Angela: «Sono rimasto molto sospreso»

Ma a sorprendere Miriam Leone è poi un videomessaggio proiettato in studio inviato dallo stesso Angela: «Sono rimasto molto sospreso e lusingato dal sapere che sia interessata me» dice Angela, che aggiunge: «Io ho compiuto 66 anni di matrimonio ma so che anche Miriam si è sposata da poco e quindi gli auguro 66 anni di matrimonio felice».

L'attrice, a Domenica In per presentare il suo ultimo film "Marilyn ha gli occhi neri" con Stefano Accorsi, ha sposato Paolo Carullo, musicista e imprenditore, lo scorso 18 settembre a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova dopo circa due anni di fidanzamento.