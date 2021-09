Miriam Leone sposerà oggi il compagno Paolo Carullo. Il matrimonio pare avverrà in gran segreto, ma l'attrice ha dato un primo indizio sul suo profilo Instagram, condividendo una foto che la ritrae di spalle, probabilmente già in abito da sposa, con la didascalia «Arrivo, Amore...». Successivamente, l'ex modella siciliana ha postato un altro scatto sui social dove è ritratta col velo. Nella didascalia in dialetto: «NI MARITAMU».