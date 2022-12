Mihajlovic, la moglie Arianna e le figlie Viktorija e Virginia (di entrambe era gelosissimo) che hanno lottato al suo fianco

La moglie Arianna Rapaccioni non l'ha mai lasciato solo, neanche un attimo. E come lei i figli, specialmente le due ragazze, Viktorija, Virginia (che nel luglio 2021 l'ha reso nonno). Era la famiglia la forza di Sinisa Mihajlovic, morto a 53 anni dopo aver lottato dal 2019 contro una leucemia. Con la moglie Arianna, romana ed ex soubrette televisiva, si erano sposati nel 1996, poi dieci anni dopo il matrimonio con il rito ortodosso e nel 2021 avevano rinnovato le loro promesse di matrimonio con le nozze d'argento in Sardegna. Dopo 25 anni avevano scelto come cornice la Costa Smeralda per dirsi ancora «Sì, lo voglio». Una cerimonia alla chiesta di stella Maris a Porto Cervo, in Sardegna, e dopo festeggiamenti nel noto locale della Costa il Ritual. Il matrimonio è avvenuto lunedì 28 giugno di fronte al parroco Raimondo Satta, di fronte i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, di alcuni amici e qualche parente. «Sono molto contento di poter festeggiare le nozze d'argento e di poterlo fare in Sardegna – aveva detto Mihajlovic - Celebriamo 25 anni di matrimonio consumati anche su questa bellissima isola, che per la mia famiglia rappresenta una seconda casa».

Viktorija e Virginia, le figlie di Sinisa

Viktorija e Virginia sono state protagoniste in passato anche dell’Isola dei Famosi 2019. Ma vediamo nel dettaglio chi sono le splendide Virginia e Viktorija. Di entrambe, ma specialmente della seconda, Sinisa era gelosissimo. E lei era follemente innamorata del papà. A testimoniarlo le tantissime foto condivise sui social di quando lui vestiva la maglia della Lazio fino alle più recenti, nelle serate in Sardegna o al mare. Come la mamma, le sorelle si sono dedicate al mondo dello spettacolo (e anche a quello più moderno del social network). Viktorija ha studiato psicologia a Roma e nel 2018 aveva organizzato con Le Iene uno scherzo al papà Sinisa in cui fingeva di avere una relazione con un ragazzo a lui non gradito. Viktorija nel 2020 ha pubblicato un libro dedicato a lui: “Sinisa, mio padre”.

Virginia, la sorella dai capelli bruni, ha un vastissimo seguito sui social e ha intrapreso la carriera da modella. Nel 2021 ha avuto una figlia, Violante, con il calciatore Alessandro Vogliacco, conosciuto quando ancora giocava nella Juventus Primavera. Nel 2019 hanno partecipato al reality L’Isola dei Famosi.

La nipotina

Dall'ottobre 2021 Mihajlovic era diventato nonno di Violante, natadall’unione tra la figlia del tecnico Virginia e il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco. E anche dopo i suoi ricoveri il primo pensiero andava sempre alla più piccola di casa («Bentornato nonnino, ci sei mancato tanto», aveva scritto in un'occasione nelle sue storie di Instagram Virginia Mihajlovic immortalando i due in una foto).