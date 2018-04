Micol Olivieri, dai Cesaroni alla vita da mamma: «Ma ho dovuto lottare con ansia e panico»

Buongiorno 🌞 #spring Un post condiviso da Micol Olivieri (@micololivieri_) in data: Apr 20, 2018 at 3:29 PDT

ROMA – “Io ho vissuto la maternità in maniera totalmente differente con Arya e con Samuel nonostante avessi 21 anni con la prima figlia e 24 con il secondo”. A parlare, la Alice Cudicini della celebre serie de “I Cesaroni” e oggi,felice di due figli a 25 anni.La maternità per Micol la seconda volta non è stata semplice: “Forse crescendo si acquista maggiore consapevolezza. A me, personalmente – ha spiegato a “Vero” - sono venute molte paure in più, le stesse che riscontro nelle mamme che hanno dei figli in età adulta. Essendo più coscienti di ciò che è la vita, con le sue gioie e i suoi dolori, forse è inevitabile avere dei timori”.Con Samuel infatti sono arrivate le paure: “Da giovani c'è quel velo di incoscienza che in qualche modo ti aiuta a vivere la maternità con più leggerezza. Dopo la nascita di Samuel ho vissuto dei momenti di ansia e di panico, cose che non mi appartengono. Il parto scatena delle emozioni che possono' poi sfociare nella depressione post partum”. Lei ha chiesto aiuto: “Certo, è importante che le donne non abbiano timore di chiedere aiuto. Anche durante la prima gravidanza mi sono rivolta a uno psicologo infantile per capire come porsi con i figli”.