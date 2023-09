Mick Jagger: «Darò il mio patrimonio da 500 milioni di dollari in beneficenza, ai miei figli non serve. Meglio fare del bene»

La star dei Rolling Stones Mick Jagger ha dichiarato di voler donare il proprio «tesoro» da 500 milioni di dollari in beneficenza piuttosto che lasciarlo in eredità ai suoi figli. «Non ne hanno bisogno per vivere, meglio far del bene al mondo», ha dichiarato in una recente intervista al Wall Street Journal.

Il patrimonio e gli 8 figli

La fortuna di 500 milioni rappresenta la sua parte di ricavi dalla vendita del catalogo dei Rolling Stones.

Che, per la verità, nel caso in cui ricevesse in eredità la fortuna dii quel "tesoro", dovrebbe spartira tra un numero di eredi piuttosto numeroso: di figli Mick Jagger ne ha infatti ben otto, il più piccolo è Deveraux, che ha appena 6 anni (compirà i 7 a dicembre), mentre la più grande è Karis, che ne compirà 53 a novembre ed è la figlia, che il musicista ha avuto con l'attrice Marsha Hunt.

La secondogenita Jade, 51 anni, l'h avuta con l'ex moglie Bianca Jagger; in seguito il frontman ha avuto quattro figli dall'attrice Jerry Hall, le figlie Elizabeth, 39 anni, e Georgia May, 31, così come i figli James, 38, e Gabriel, 25. Nel 1999, Lucas, 24 anni, è nato durante una relazione con la modella Luciana Gimenez. Nel 2016 ha avuto il suo figlio più piccolo, Deveraux, dalla coreografa ed ex ballerina Melanie Hamrick.