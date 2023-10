Tassa di successione, aumenti previsti nel 2024? Ecco chi non deve pagarla (e quando)

Nelle ultime settimane si è parlato molto di tassa di successione, in quanto sembrava che nella Manovra finanziaria 2024 il governo potesse introdurre alcune novità sulla tassa che si applica ai beni, mobili e immobili, ricevuti in eredità da una persona.

La tassa di successione venne abolita nel 2001 dall'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, per poi essere reintrodotta - in forma comunque meno incisiva rispetto alla versione precedente - dal governo Prodi. Negli scorsi giorni, il governo Meloni ha smentito l'ipotesi di un aumento della tassa dopo alcune voci che sembravano darla per probabile. Ma vediamo allora nel dettaglio cosa c'è da sapere su questa imposta, chi deve presentarla e tutte le novità.