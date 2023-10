Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? «Si frequentano da un anno, ha già uno splendido anello al dito»: il gossip è virale

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? È caccia all'uomo. Dopo l'addio a Tomaso Trussardi e la breve liason con il chirurgo Giovanni Angiolini ora la showgirl potrebbe aver ritrovato l'amore. Almeno questo è quello che si dice sul web, nonostante lei si dichiari single da un anno.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Il gossip

Il gossip impazza da ore sul web a lanciare la bomba è stata Deianira Marzano su Instagram. L'esperta di pettegolezzi sostiene che la coppia si frequenterebbe da un anno circa, ma è diventata ufficiale solo da dopo l'estate e a riprova di questo fatto, ci sarebbe un nuovo anello che Michelle porta al dito. «Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito». A dire la verità di questo anello non c'è traccia sui social ma quando si vuole nascondere qualcosa i più esperti sanno che non bisogna lasciare indizi.

Gli indizi (inesistenti)

Ma se dobbiamo basarci sugli indizi, di Mister X non ce ne sono nella vita di Michelle. Quel che è certo è che la showgirl si sta godendo le gioie dell'esser nonna del nipote Cesare, figlio avuto da Aurora Ramazzotti con cui ha trascorso buona parte delle recenti vacanze estive.