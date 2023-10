Aurora Ramazzotti, dopo la pappa con Cesare (fra smorfie e versetti) ammette: «Non mangerei nemmeno io effettivamente»

Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti posta numerosi contenuti social in cui il suo bambino è protagonista, anche se non ne mostra mai il volto. L'influencer, dopo aver presentato il piccolo all'amica Paola Di Benedetto, e specificando con ironia che è un "buongustaio" dato che non le staccava gli occhi curiosi di dosso, ha postato alcune storie in cui gli dà da mangiare. Aurora, però, fra smorfie e versetti, rende il video particolarmente esilarante.

Aurora Ramazzotti, shopping con il figlio Cesare: con loro c'è la babysitter

Aurora Ramazzotti e la pappa con Cesare

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è seduta davanti al suo bambino che è sul seggiolone. Quindi l'influencer indirizza il cucchiaino con il cibo verso il figlio che, ogni volta che lo mangia, viene applaudito dalla mamma che gli dice: «Bravo! Good job. Non me lo spingere fuori con la lingua, però». Aurora, poi, aggiunge: «Riguardandomi, effettivamente, non mangerei nemmeno io».

Infine, a missione compiuta, Aurora chiede ad Alexa (l'assistente intelligente di Amazon) di riprodurre un brano che si intitola "Medio Peso", tratto da un cartone animato, e nella storia dopo posta proprio i due protagonisti che ballano e scrive: «Tutti i proprietari di Alexa dopo la mia storia».