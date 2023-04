Michelle Hunziker e Ilary Blasi, look supersexy alla festa di Tommaso Zorzi: ecco le foto

Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono presentate alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi sfoggiando due look davvero sexy. Le due conduttrici, che sono anche molto amiche, si sono godute la serata tra buon cibo e performance musicali che hanno visto protagonista anche Elettra Lamborghini. Sia Michelle che Ilary hanno, poi, dedicato un dolce pensiero al festeggiato, postando due scatti della festa sui propri profili Instagram. I loro look non sono di certo passati inosservati.

Le storie Instagram di Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno tenuto aggiornati i propri follower sull'andamento della festa di Tommaso Zorzi, grazie a numerose storie Instagram. Ciò che non è di certo sfuggito agli occhi dei fan sono stati i look indossati dalle due conduttrici. Michelle sfoggiava un vestito lungo molto attillato con un papavero disegnato sulla parte anteriore mentre Ilary indossava un paio di leggins con stivale e tacco altissimo e una camicetta che lasciava intravedere l'ombelico.

Michelle ha, poi, postato una foto insieme a Tommaso Zorzi e ha scritto: «Buon compleanno! Stai diventando un ometto pure tu» aggiungendo un cuore rosso. Ilary ha, invece, scritto: «Tanti auguri! Ti voglio bene».

Aurora Ramazzotti grande assente

Alla festa di Tommaso Zorzi mancava una delle persone a lui più care: la sua migliore amica Aurora Ramazzotti. L'influencer è, però, più che giustificata visto che è ancora in ospedale dopo la nascita del suo primo bambino Cesare.