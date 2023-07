Michael Jordan, il suo mega yatch M’Brace è sbarcato a Civitavecchia. La leggenda Nba a Roma prosegue le sue vacanze in Italia

Michael Jordan è da qualche giorno in Italia, da ieri mattina è arrivato a Roma. L’ex stella Nba, sei titoli vinti con gli Chicago Bulls tra il 1991 e il 1998 e due ori olimpici con la nazionale statunitense, sta risalendo lo stivale ed ora è nella capitale, dopo essere sbarcato a Civitavecchia a bordo di M’Brace, il mega match che lo accompagna da anni nelle sue vacanze europee. Arrivato ieri mattina con ingenti misure di sicurezza, MJ si è spostato a Roma dove ha fatto una sosta e un cambio di abito in un notissimo hotel in via del Babuino per poi uscire dopo le 20.30 alla volta di çPiazza Navona dove, pare, abbia trascorso la serata in un ristorante con tutta la famiglia. Nonostante fossimo sulle sue tracce, nessuno è riuscito ad avvicinarlo perchè anche a Roma il cordone di protezione è stato inattaccabile. A differenza dello scorso anno, quando Jordan uscì da un albergo a Milano salutando alcuni fans che erano appostati davanti l’ingresso, questa volta il campione sarebbe uscito da una porta secondaria senza dare nell’occhio.

Michal Jordan, le vacanze italiane

Lo scorso 3 luglio, Jordan era atterrato all’aeroporto di Catania con il suo jet privato e dopo qualche foto con pochi fortunati all’interno di una Lounge vip e una breve visita alla città si era spostato prima a Sciacca per un evento organizzato da Google e poi a Palermo da dove con il suo match ha raggiunto Ravello e Capri. Sull’isola dei faraglioni ha trascorso la serata con Magic Johnson, altra leggenda della Nba, mangiando pesce in un locale tutto a loro disposizione e cantando “Volare” e “Tu vo fa l’americano”.

Da Capri a Civitavecchia e adesso a Roma. Non è chiaro se l’ex giocatore si tratterrà ancora nella capitale.

“Giardini Margherita”

Intanto, sulla pagina Facebook del Torneo “Giardini Margherita”, il famosissimo play ground che si gioca a Bologna ogni estate e che un paio di giorni ha fatto un riuscitissimo scherzo social su una presunta querela di Kevin Durant nei loro confronti, è apparso un annuncio: «Domani (oggi, ndr) dobbiamo fare un annuncio importante, probabilmente unico in 41 anni storia del nostro torneo, su una leggenda che presenzierà ai Gardens la settimana prossima, e abbiamo paura che nessuno ci crederà». Gli utenti si sono scatenati nelle risposte e molti sognano proprio la presenza di Michael Jordan. Per il momento, “His Airness” è a bordo del suo panfilo a godersi il litorale romano.