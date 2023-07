Michael Jordan approda a Civitavecchia a bordo del super yacht M'Brace

Michael Jordan è da qualche giorno in Italia, da ieri mattina è arrivato a Roma. L’ex stella Nba, sei titoli vinti con gli Chicago Bulls tra il 1991 e il 1998 e due ori olimpici con la nazionale statunitense, sta risalendo lo stivale ed ora è nella capitale, dopo essere sbarcato a Civitavecchia a bordo di M’Brace, il mega match che lo accompagna da anni nelle sue vacanze europee.

Arrivato ieri mattina con ingenti misure di sicurezza, MJ si è spostato a Roma dove ha fatto una sosta e un cambio di abito in un notissimo hotel in via del Babuino per poi uscire dopo le 20.30 alla volta di Piazza Navona dove, pare, abbia trascorso la serata in un ristorante con tutta la famiglia. Nonostante fossimo sulle sue tracce, nessuno è riuscito ad avvicinarlo perchè anche a Roma il cordone di protezione è stato inattaccabile.

A differenza dello scorso anno, quando Jordan uscì da un albergo a Milano salutando alcuni fans che erano appostati davanti l’ingresso, questa volta il campione sarebbe uscito da una porta secondaria senza dare nell’occhio. credits Etruria news.it