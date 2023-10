Meloni e Giambruno, una storia nata dietro le telecamere nel 2014. «Fu un colpo di fulmine»

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono lasciati. Il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia (oggi premier) risale al 2014, dietro le quinte di una trasmissione di cui Giambruno era autore: fu un colpo di fulmine. Meloni, arrivata trafelata e affamata, approfitta di una pausa pubblicitaria per mangiare al volo una banana. Lo spuntino, però, non è ancora finito prima di tornare in onda. Andrea Giambruno si affretta a portare via il frutto: «Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana», aveva raccontato lui.

Meloni e Giambruno, la love story

Oggi il post: «​La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui.

Andrea Giambruno, nato a Milano nel 1981, conduttore di Studio Aperto da settembre 2020, si presenta così su Instagram (e il suo account è privato e molto poco utilizzato). Giornalista e autore di programmi televisivi, ha lavorato a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia, ed è stato volto di Tgcom 24. Ha quattro anni meno di Giorgia Meloni. Il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia risale appunto al 2014, dietro le quinte di una trasmissione di cui Giambruno era autore. Meloni, arrivata trafelata e affamata, approfitta di una pausa pubblicitaria per mangiare al volo una banana. Lo spuntino, però, non è ancora finito prima di tornare in onda. Andrea Giambruno si affretta a portare via il frutto: «Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana», racconta Giambruno, che continua: «Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo». Un colpo di fulmine. E, da allora, il giornalista inizia a corteggiarla. Di lui, Giorgia Meloni, a Sette, aveva detto: «È un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo». E ancora: «Lo coinvolgo, sì, ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: “Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!”».

Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui. Difenderò nostra figlia»

Ma lo scorso anno, a febbraio, ha difeso in diretta tv la leader di Fratelli d'Italia, che era stata insultata dallo storico Giovanni Gozzini dell'Università di Siena. «Io sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia nella sua vita (…). Spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi». In diverse occasioni, Giambruno ha affermato di votare per la sinistra. Non è credente e, rispetto alla compagna, ha idee diverse rispetto alla legalizzazione delle droghe e dei diritti Lgbtq. Però Giorgia Meloni ha assicurato: «Stavolta Andrea voterà per me».