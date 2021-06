Meghan Markle non è comparsa molto in pubblico, durante il periodo in cui è stata in dolce attesa della nascita Lilibet (o Lili, come il duca e la duchessa hanno detto che chiameranno la loro figlia, nata venerdì scorso in una clinica privata di Santa Barbara). Tuttavia, molti dei suoi outfit premaman sono stati notati dalla stampa inglese, sempre attenta a come si vestono i reali inglesi, e l’Express si è spinto a fare i conti in tasca alla duchessa, elencando tutte le sue scelte in ambito di abiti premaman.

In uno dei post finora condivisi, si vede un vestito bianco e ampio, leggero. Un amico fotografo ha commentato dicendo di avere partecipato al loro matrimonio, e di avere potuto “assistere all’inizio della loro storia d’amore”, e di essere onorato di poterlo “catturare mentre cresce”.

Il vestito è uno di quelli preferiti da Meghan, una gonna di Carolina Herrera. Poiché si tratta di pezzi su misura, il costo medio è di circa 2300 euro. Durante un’altra apparizione, per annunciare il podcast di Archewell, la duchessa indossava un vestito estivo, un Oscar de la Renta “Primavera”, prezzo quasi tremila euro.

Durante l’intervista con Oprah Winfrey, ormai famosa per le accuse di razzismo rivolte a un membro della famiglia reale mai reso noto, Meghan indossava una abito di seta di Armani, costato 3890 euro.

Il giorno dopo quella intervista che fece clamore, Meghan e Harry hanno postato un’altra foto con il figlio Archie. Scelta più economica, stavolta: un capo La Ligne Pyper del valore di 327 euro. Per portare il figlio Archie all’asilo, Meghan ha invece indossato una giacca Cuyana Anorak costata 245 euro, dei jeans premaman Madewell Distressed Maternity da 117 euro e Jeans, £100, and dei sandali di Valentino, costati 530 euro.

Per l’intervento in streaming per l’evento benefico pro-vaccinazioni “Vax Live: The Concert to Reunite the World”, Meghan ha indossato una camicetta rossa di Carolina Herrera, del costo di 1500 euro. La duchessa ha abbinato all’abito una collana con un messaggio “femminista” Woman Power Charm di Awe, circa 150 euro. E infine, va notata la maglietta indossata in occasione del documentario girato da Harry sulla salute mentale, un capo Mère Soeur con su scritto “Raising the Future”, circa trenta euro. Il totale computato dal giornale inglese arriva all’equivalente di 10.307,51 sterline, vale a dire la bellezza di 12.059 euro.