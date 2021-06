A Buckingham Palace e dintorni nessuno sapeva, prima dell’annuncio ufficiale da oltreoceno, della nascita della figlia di Meghan e Harry, venerdì scorso in una clinica di Santa Barbara. Ma, se non altro, la regina Elisabetta era stata informata che la neonata avrebbe ricevuto come primo nome “Lilibet”, il soprannome che è sempre stato associato alla sovrana.

Harry e Meghan, i nonni Thomas Markle e il principe Carlo non vedranno la neonata Lilibet per molto tempo: ecco perché

Sarebbe stato lo stesso principe a dirlo direttamente a sua nonna, prima che lo venisse a sapere direttamente dal comunicato ufficiale della coppia apparso sul sito web dei Sussex. Tuttavia, nessuno nella Royal Family sapeva che il travaglio era in corso, e lo stesso portavoce di palazzo è apparso sorpreso, mentre faceva le sue congratulazioni per la nascita di Lilibet “Lili” Diana.

Come noto, il soprannome “Lilibet” era stato coniato ai tempi in cui la regina, oggi novantacinquenne, era una bambina e storpiava il proprio nome. Fu lo stesso re Giorgio VI, padre di Elisabetta, a usarlo per primo come vezzeggiativo, e da allora è rimasto in uso. Lo stesso principe Filippo, morto in marzo a quasi cento anni, chiamava “Lilibet” la sua sposa.

La bambina, di cui non sono ancora state diffuse le prime foto, sarà comunque chiamata semplicemente Lili Diana. Il secondo nome è stato scelto, come noto, in onore di Lady D, la madre di Harry e William, che il prossimo mese se fosse stata ancora viva avrebbe compiuto sessant’anni.

Lili, ottava in linea di successione al trono, pesava 3 chili e trecento grammi alla nascita, avvenuta in una clinica californiana privata dove un ricovero del genere costa all’incirca ventiduemila euro.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊 Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 6, 2021

Ai vari messaggi di congratulazioni si è aggiunto anche un tweet di Carlo e Camilla, in questo "momento speciale". Un amico della coppia, il giornalista Omid Scobie, ha twittatto dicendo che Harry e Meghano “non condivideranno una foto” della piccola per ora, e ha aggiunto che il principe e la duchessa ora si concederanno un “congedo parentale” dalle proprie attività - vale a dire, soprattutto gli eventi benefici e la serie tv sulla salute mentale che Harry sta curando con Oprah Winfrey per Apple tv. La coppia ha incoraggiato chiunque voglia inviare regali per felicitarsi dell’evento, di inviare donazioni a organizzazioni benefiche che si occupano di aiutare le donne.