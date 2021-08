Meghan Markle: tutti i dettagli della festa in "casa" per i 40 anni. E il no al party di Obama

Martedì 3 Agosto 2021, 15:20

Domani è il grande giorno. Meghan Markle festeggerà il suo 40° compleanno. Un mega party dal "basso" profilo. Sono solo 65 infatti i fortunati ospiti invitati nella splendida villa californiana di Montecito, acquistata dall'ex attrice a dal principe Harry al costo di oltre 14 milioni di dollari. Ad organizzare tutto ci ha pensato Colin Cowie, party planner delle star (nella sua scuderia anche le Kardashian a Tom Cruise giusto per fare qualche nome), consigliatole dalla "nuova" e inseparabile amica Oprah Winfrey. Scelta che spinge sempre più la coppia verso un carattere hollywoodiano più che royal. Molto glamour e poco "protocollo" per un compleanno Made in Usa che sbeffeggia un po' la rigidità della vecchia Gran Bretagna quello scelto da Meghan Markle.

How Meghan Markle will celebrate 40th birthday with Harry and kids next weekhttps://t.co/9mQRDRw6YD pic.twitter.com/mS8zBKgWJx — The Mirror (@DailyMirror) August 1, 2021

Meghan Markle, i dettagli del party

Location

In casa. Hanno scelto la loro abitazione villa o castello come si preferisce definirla di Montecito, dove i due giovani abitano da un anno. Cowie ha scelto tra i catering migliori. Posies & Sugar è la pasticceria/forno che garantirà il meglio dei prodotti, dolci e saltai, locali. E poi i vini. Tutti locali. Californiani. A km zero e super selezionati. Ulteriore dimostrazione dell'amore per questo Paese che ha adottato i Sussex.

Meghan Markle compie 40 anni, lo smacco alla Royal Family per il compleanno: c’entra (di nuovo) Oprah

Gli invitati

Il numero di fortunati che circola sulle riviste è 65. Non tantissimi è vero, ma anche le ex principesse devono fare i conti con la variante Delta. E così, la lista degli ospiti è stata ristretta a famigliari, amici di lunga data, probabilmente vicini scelti per cordialità.

Obama, festa (con polemiche) per i 60 anni: Pearl Jam in concerto e vip. Ma entra solo chi è vaccinato

L’anno scorso fu il contrario. Una fonte vicina alla coppia, raccontò che la famiglia, appena trasferitasi a Santa Barbara, aveva scelto la dimensione privata. Davvero erano solo loro quattro. Con Harry che aveva cucinato per la moglie i suoi piatti preferiti, su suggerimento e aiutato dalla suocera. Proprio mamma Doria Ragland che la sera aveva fatto da baby sitter ad Archie. Per regalare alla coppia un po’ di intimità. Dopo la torta al cioccolato infornata dal marito, Meghan aveva aperto il regalo: una collana che lui stesso aveva disegnato. E una foto incorniciata di loro due, che lui stesso aveva scattato. Che ragazzo adorabile che è diventato l'ex rampollo scapestrato vicino alla bella Meghan.

Meghan Markle compie 40 anni: festa “ridotta” in California con party planner e torta floreale scelta da Harry

Ospite d'onore

L'ospite d’onore per quest'anno sarà di certo il nuovo papà del duca di Sussex. David Foster, il produttore musicale (anche di Whitney Houston) che per Harry è diventato un secondo padre. Quello californiano. La moglie Katharine McPhee, è un’ex compagna di scuola di Meghan. Il figlio della coppia è il compagno di giochi di Archie.

Il no alla festa di Obama

Non si sa di più dei dettagli della festa e aspettiamo solo le foto sui social, ma una sorpresa potrebbe (anche stavolta) farla a Meghan, Harry. Su Page Six, si leggono infatti indiscrezioni di una vacanza intima che il principe Harry potrebbe regalare alla consorte in occasione delle sue prime 40 candeline. E se i reali senza stemma, sono abituè nel festeggiare in modo "discreto" (baby shower per Archie a parte che costò 500 mila dollari) non si può dire la stessa cosa di Obama. Domani infatti, nello stesso giorno in cui la Marklè compirà 40 anni, l'ex presidente degli Stati Uniti ne farà 60. Ma non parteciperanno i Sussex al mega party che tra discussioni (per i 700 invitati previsti) e preparativi (molto impegnativi) è pronto a Martha's Vineyard durante il fine settimana.

Meghan Markle's birthday gift request that she said 'never felt so good' https://t.co/3k7qCLNUHf pic.twitter.com/VmCXoVD4Rz — The Mirror (@DailyMirror) August 2, 2021

I 40 anni dei cognati

Sarà Meghan a fare da apripista ai compleanni di 40 anni per la casa reale. A gennaio toccherà anche a Kate Middleton infatti soffiare sulle 40 candeline e a giugno sarà il turno del cognato William. Chissà cosa penseranno in questo momento a Buckingham Palace.