4 Marzo 2021

Meghan Markle, in una nuova anticipazione dell'intervista con Oprah Winfrey, accusa Buckingham Palace di "perpetuare falsità" su di lei e il principe Harry. La star tv americana chiede alla duchessa del Sussex se crede che la Corona "dica la verità su di lei", ora che ha rinunciato alle sue prerogative reali. «Non so se possa aspettarmelo - ha risposto Meghan - dopo tutto questo tempo staremmo semplicemente in silenzio se non ci fosse un ruolo attivo nel perpetuare falsità su di noi. E se questo significa correre il rischio di perdere qualcosa, bene - credo che ci siano molte cose che sono già state perse».

Lo scambio di battute viene diffuso proprio mentre i rapporti tra Meghan e la Corona sono al loro minimo storico. Buckingham Palace ha annunciato che investigherà sulle accuse di "bullismo" mosse dall'ex capo della comunicazione della duchessa, in un articolo del Times in cui si afferma che Meghan ha provocato l'allontanamento di due membri del suo staff e ha "umiliato" un terzo in diverse occasioni.

Meghan Markle, accuse a orologeria: bullismo a corte e "orecchini insanguinati"

Prima dell'annuncio di Buckingham Palace, Meghan e Harry avevano detto che le accuse erano satte diffuse per danneggiare l'intervista di Oprah. «Non è certo una coincidenza - ha fatto sapere il portavoce di M&H - che accuse vecchie di diversi anni vengano date in pasto ai media britannici poco prima dell'intervista in cui lei e il duca parlano apertamente e onestamente della loro recente esperienza a palazzo». Che si tratti di accuse a orologeria, emerge anche per le altre accuse (sempre dal Times) in cui si accusa Meghan di avere ricevuto in dono orecchini dal principe saudita Mohammed bin Salman, mandante dell'omicidio del dissidente Jamal Kashoggi.

L'intervista sarà trasmessa domenica dalla Cbs, mentre in Gran Bretagna andrà in onda su network ITV, il giorno successivo.

