Maurizio Mattioli, il matrimonio con Simonetta Benincasa: Enzo Salvi testimone di nozze d'eccezione

Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa hanno detto sì. Non è mai troppo tardi per sposarsi o per vivere l'amore eterno. Lo sanno bene Maurizio e Simonetta che si sono promessi l'eterno a 74 anni lui e 70 lei. L'attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e ha presentato l'allora compagna solo un anno fa, mentre ieri, 14 gennaio, i due hanno compiuto il grande passo.

Il matrimonio di Maurizio e Simonetta

Il matrimonio tra Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa è stato celebrato a Gorga, piccolo comune in provincia di Roma, in cui l'attore è nato 74 anni fa. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri anche volti noti come Enzo Salvi, Pier Francesco Pingitore, Alberto Laurenti e Rino Barillari. Enzo in particolare è stato anche il testimone di nozze dell'attore dei Cesaroni.

La coppia ha condiviso alcuni momenti intimi della cerimonia sui propri profili Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simonetta indossava un abito molto elegante color blu elettrico, mentre Maurizio ha scelto un completo color mezzanotte.