Matteo Berrettini e Melissa Satta si stanno lasciando? «Non arrivano a San Valentino»

L'ultima puntata andata in onda di Citofonare Rai2 ha regalato una perla di gossip sorprendente che nessuno si aspettava. Simona Ventura e Paola Perego (tornata in diretta dopo l'operazione al rene a causa di un tumore) hanno dato inizio ad uno dei momenti più attesi del loro programma, quello dei segni più fortunati del mese di febbraio, stilata da Simon & The Stars. Trai vari segni, è arrivata anche l'indiscrezione bomba su una coppia molto amata dal pubblico (un po' meno dagli appassionati di tennis), Matteo Berrettini e Melissa Satta.

Matteo Berrettini e Melissa Satta in crisi?

Simon & The Stars ha dato il via al suo oroscopo: «Ariete arranca un pochetto e si sente bloccata.

C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio». La previsione del primo segno zodiacale ha dato il via all'indiscrezione di Santo Pirrotta che ha voluto sganciare il suo gossip proprio su Matteo Berrettini, anche lui del segno dell'ariete.

Il gossip

Matteo Berrettini e Melissa Satta sarebbero in crisi? Lo dicono le stelle e non solo loro, anche Santo Pirrotta che è intervenuto per dire la sua. «Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere».