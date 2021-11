Matri e Nargi, nozze in vista: il matrimonio a Formentera dopo 12 anni di fidanzamento

Dopo dodici anni di fidanzamento e due bambine, Alessandro Matri e Federica Nargi sono pronti a dirsi di sì. Un sì tanto atteso e che potrebbe arrivare la prossima estate sull'Isola di Formentera dove la coppia in estate si trasferisce ormai da anni.

Uno di quei luoghi sacri dove anni fa s'incontrava mezza Serie A con le veline, le showgirl, ragazze che sognavano di avere una storia d'amore con un calciatore.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto

Una coppia che ha resistito a tutto e a tutti. Il connubbio tra veline e calciatori nel loro caso ha resistito. Resiste dal 2009 quando l'attaccante del Cagliari ha incontrato per la prima volta la velina mora di Striscia la notizia. Fu un colpo di fulmine. Entrambi storditi, innamorati e da sempre inseparabili. Di crisi tra i due non se ne è mai sentito parlare...

Celentano critica Bianca Berlinguer: «Usi metodi punitivi, la tua è arrabbiatura televisiva»

La passione tra di loro non è mai passata come dimostra l’arrivo delle figlie, Sofia, 5 anni, e la piccola Beatrice di appena 2. Un amore che si è stabilizzata in formato famiglia. Il settimanale Oggi ha paparazzato Ale e Fede al mare, sul lido di Maccarese insieme alle loro due piccole principesse. In spiaggia giocano felici, ridono, scherzano e si rincorrono sulla sabbia.

Un momento di grande equilibrio per entrambi. Alessandro Matri dopo aver smesso di giocare e interrotta la collaborazione con la Lazio di Lotito ora lavora come commentatore televisivo di Dazn. Federica Nargi invece è tornata in televisione, nel programma di Rai 1 Tale e quale Show condotto da Carlo Conti.