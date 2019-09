Verissimo, Federica Nargi: «Con Alessandro Matri ho pianto tanto»

ROMA - Federica Nargi e Alessandro Matri a Verissimo. Lei rivela: «A Formentera ho pianto tanto...». Oggi pomeriggio la coppia, tra le più belle dello showbiz, è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Per la prima volta insieme davanti alle telecamere, hanno parlato del loro amore e delle due figlie. E l'ex velina ha raccontato un aneddoto. «Alessandro è molto timido - spiega - non mi vuole mai abbracciare o baciare in pubblico. Ora lo conosco, ma durante la prima vacanza insieme ha fatto qualcosa che mi ha scosso. Mi ha portata a Formentera, che è piena di paparazzi, io non c'ero mai stata e non lo sapevo. Quando eravamo in spiaggia avevamo sempre i lettini lontani e non mi baciava mai. Io ho iniziato a pensare che il problema fossi io, mi sono fatta tanti pianti. Però poi quando eravamo in casa, tornava dolce e affettuoso. Allora ho capito che era solo timidezza - e ridendo chiede a Matri-. Ma che mi ci hai portato a fare a Formentera se sapevi che era piena di fotografi?». Silvia Toffanin conclude chiedendo se è in programma un matrimonio. Federica Nargi ci scherza su: «Manca la proposta, fammela». Risate in studio.

Verissimo, Fabrizio Moro: «Da giovane mi strapparono il contratto, oggi la mia rivincita»

Ultimo aggiornamento: 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA