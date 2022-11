Federica Nargi ed Alessandro Matri: «Sui social è tutto finto, ma ci sposiamo»

Quello tra Federica Nargi e Alessandro Matri è un amore vero. Nato 13 anni fa in discoteca, a Milano. Lei velina di Striscia la notizia. Lui calciatore. Uno dei più belli. Ancora oggi. «Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali ogni domenica». «Poi - replica Alessandro - mi ha chiamato dal fisso e ho preso a telefonarle a tutte le ore». Altri tempi. Il telefono fisso, ecc, ecc. Federica racconta che la prima volta a cena da lei gli ha preparato i sofficini. «Si proprio quelli ma da quel giorno non ci siamo più lasciati».