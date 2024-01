Matilde Gioli vuole avere un figlio: «Vengo da una famiglia numerosa, mi sento pronta»

Da quasi tre anni, tra alti e bassi, tra crisi e riprese, Matilde Gioli, da sempre appassionata di cavalli, fa coppia con l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci. «Tra noi c’è stato il colpo di fulmine! Cercavo un maneggio mentre ero a Roma per le riprese di Doc. L’ho visto e da quel giorno non ci siamo più lasciati, tanto che ho deciso di trasferirmi qui da Milano, dove vivevo», ha ricordato Matilde a Nuovo Tv.

La coppia non parla ancora di matrimonio, però ha un progetto ancora più importante: un figlio. «Sono pronta, mi piacerebbe tanto.

Vengo da una famiglia numerosa. Siamo due fratelli e due sorelle, oltre a mia madre. Ci sosteniamo a vicenda e io già da ragazzina mi prendevo cura dei miei fratelli più piccoli», confida ancora con sincerità l’attrice al settimanale di Cairo Editore.

Potrebbe essere questo l’anno giusto per realizzare il suo sogno di diventare mamma? Tra un successo sul lavoro ed un altro Matilde Gioli potrebbe pensarci seriamente. Intanto oltre alla televisione Matilde ha conquistato anche il cinema. Dopo Tramite amicizia e Cattiva coscienza, la Gioli ha recitato nel thriller Runner.

Intanto da questa sera Matilde torna a vestire i panni di Giulia Giordano di Doc - Nelle tue mani. Nella terza stagione della fiction con Luca Argentero, la Gioli farà di tutto per cercare di fare carriera e diventare finalmente primario. «Ritroviamo una Giulia determinata, severa, decisa a occuparsi della sua carriera. Al Policlinico Ambrosiano di Milano ormai lavora come medico in seconda, quindi pensa di tentare la strada da primario in un altro ospedale»,