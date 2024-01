Luca Argentero a Domenica In, chi è l'attore? Età, l'esperienza al Gf, il matrimonio con Cristina Marino, i figli e dove abita

Luca Argentero ospite di Mara Venier oggi domenica 7 gennaio 2024. Riparte dopo lo stop per le feste natalizie il talk di Rai 1, Domenica In, in cui i personaggi dello spettacolo si raccontano a cuore aperto. Tra loro oggi, a partire dalle 14.00, anche l'attore pronto a tornare con la terza stagione di Doc - Nelle tue mani. Scopriamo dunque qualcosa in più su Luca Argentero.