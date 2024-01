Doc - Nelle tue mani, stasera in tv parte la terza stagione su Rai1: a chi è ispirata la storia di Andrea Fanti? Anticipazioni, cast e dove è girata la serie

L'attesa è finita, stasera in tv, giovedì 11 gennaio su Rai1, torna la terza stagione di Doc - nelle tue mani. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è la serie ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, medico che a seguito di un incidente perse 12 anni di memoria: qui diventa Andrea Fanti, per tutti “Doc”, interpretato da Luca Argentero. Vediamo dunque le anticipazioni delle prime due puntate che saranno trasmesse stasera su rai 1 dalle 21.30