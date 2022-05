Marnie Schulenburg, l'attrice americana è morta di tumore: aveva 37 anni, lascia una bimba piccola

Lutto a Hollywood. L'attrice statunitense Marnie Schulenburg, volto noto delle soap opera, che ha interpretato Alison Stewart in «Così gira il mondo» e Jo Sullivan nel reboot di «One Life to Live», è morta a Bloomfield, nel New Jersey: aveva 37 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta martedì scorso, è stato dato a «The Hollywood Reporter» dalla sua agente Kyle Luker della Industry Entertainment.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Morta Kelly Preston, moglie di John Travolta INGHILTERRA Morta Helen McCrory, l'attrice di Harry Potter IL PERSONAGGIO Jeff Bridges: «Il tumore regredisce» CINEMA Notthing Hill, morto l'attore Tony Armatrading GRAN BRETAGNA Morto Paul Ritter, l'attore di “Harry Potter” e... AVEVA 82 ANNI Morta Diana Rigg, l'attrice che ha interpretato Olenna... IL LUTTO Morto Chadwick Boseman, l'attore di Black Panther degli... L'INTERVISTA Mattia Torre, il ricordo di Paolo Calabresi: «Quelle...

Schulenberg si è spenta dopo una battaglia contro il cancro al seno metastatico al quarto stadio. Lascia il marito Zack Robidas, attore delle serie tv «Succession» e «Sorry for Your Loss», e la figlia Coda, di 2 anni. Il tumore le era stato diagnosticato cinque mesi dopo la nascita di Coda, nel dicembre 2019. La coppia si era sposata nel settembre 2013. Era stata dimessa dall'ospedale il giorno della festa della mamma per tornare a casa con il marito e la figlia. La Schulenburg aveva fatto il suo debutto nella soap «Febbre d'amore» nel 2006, lo stesso anno in cui ha iniziato a recitare in «Così gira il mondo»: per il ruolo di Alison Stewart, interpretato fino al 2010, ha ricevuto una nomination ai Daytime Emmy. Figlia di un musicista, Schulenburg era nata il 21 maggio 1984 a Cape Cod, nel Massachusetts.

Marnie Schulenburg, the Daytime Emmy-nominated actress known for her work on 'As the World Turns' and 'One Life to Live,' has died at 37. https://t.co/tPoVlvxeLV — Entertainment Weekly (@EW) May 18, 2022

Ha frequentato la Barnstable High School in Massachusetts e la DeSales University a Center Valley, in Pennsylvania, laureandosi in teatro nel 2006. Giovanissima ginnasta, prima di approdare in televisione ha recitato per il Pennsylvania Shakespeare Festival e per la Dramatists Guild of America di New York. Schulenburg ha recitato come guest-star in show di prima serata come «Blue Bloods», «Fringe, Elementary», «Royal Pains» e «The Good Fight» e nella prossima stagione interpreterà Maggie Caysen nella serie drammatica «City on a Hill».