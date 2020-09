Morta Diana Rigg, l'attrice che ha interpretato Olenna Tyrell in Game of Thrones

È morta a 82 anni l'attrice Diana Rigg, famosa per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie cult Game of Thrones. A darne l'annuncio è il suo agente: «È morta serenamente questa mattina presto. Era a casa con la sua famiglia che ha chiesto privacy in questo momento difficile». Diana Rigg era nata a Doncaster, in Inghilterra, nel 1938.

Nel 1969 ha interpretato Tracey Bond, moglie di James Bond, nel film "007 al servizio segreto di sua maestà". La figlia Rachel Stirling ha dichiarato: «È morta di cancro, diagnosticato a marzo. Ha trascorso i suoi ultimi mesi riflettendo con gioia sulla sua vita straordinaria, piena di amore, risate e un profondo orgoglio per la sua professione. Mi mancherà».

