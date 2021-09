Jeff Bridges, il tumore sta regredendo: «Torno sulle scene per la serie The Old Man»

Lunedì 13 Settembre 2021, 23:18

"Drugo" sta meglio. Il grande attore Jeff Bridges protagonista della pellicola cult «Il grande Lebowski» ha annunciato sul suo sito che ritornerà sulle scene per le riprese della serie tv 'The Old Man'. La star e produttore esecutivo della serie ha dato buone notizie a tutti suoi fan sul suo tumore, al momento sarebbe infatti in regressione.

Le condizioni di salute di Bridges

«Il mio cancro è in remissione: la massa '9 X 12' si è ridotta alle dimensioni di una biglia», ha detto l'attore con una lunga e dettagliata analisi sul suo sito, e «il mio Covid è nello specchietto retrovisore».

In un lungo post, Bridges ha postato anche un'anteprima di quello che sembra essere un filmato girato prima della sua diagnosi. «Sono entusiasta di tornare a lavorare su The Old Man! Sembra che sia venuto bene - ha proseguito - Ecco una sbirciatina..».

La nuova serie

Originariamente prevista per il debutto nel 2021, la serie, che segna il ritorno di Bridges alla serie tv dopo cinque decenni, è attualmente in pausa dalla produzione dallo scorso ottobre, quando l'attore ha rivelato che gli era stato diagnosticato un linfoma. Al contempo nel gennaio 2021 il protagonista de «Il Grande Lebowski» fu contagiato dal Covid.

Le riprese di 'The Old Man' erano a due terzi circa dal loro completamento quando tutta la produzione fu interrotta a metà marzo 2020 a causa della pandemia. Le riprese della serie erano appena ricominciate, con circa tre episodi rimasti da girare. Ma proprio in quei mesi a Bridges fu stato diagnosticato il cancro.

