Marina Berlusconi: «La successione una dimostrazione di armonia, bello per il nostro papà. Apprezzo approccio del governo Meloni»

Dal governo Meloni alla successione del patrimonio e delle aziende del papà. Marina Berlusconi interviene a margine dell'assemblea di Confindustria (per la quale conferma di non essere interessata alla presidenza). «Ho apprezzato molto l'approccio responsabile del governo e di Giorgia Meloni, sia per la gestione dei conti pubblici sia in politica estera. Sono passati solo 12 mesi, restano ancora 4 anni la legislatura è ancora lunga ed ha tante sfide e problemi da affrontare e va tenuto presente che il governo si è trovato ad affrontare una situazione economica complicata. Da imprenditrice do grande valore alla stabilità, sono contenta che il paese abbia un governo espressione della volontà popolare, non accadeva da 12 anni e vi ricordate chi era allora il premier».

La successione di Berlusconi

In merito alla successione del patrimonio e delle aziende di Silvio Berlusconi «è giusto sottolineare quanto sia bella questa dimostrazione di armonia e dignità all'interno della famiglia e quanto sia bello per il nostro papà, perché ci ha educato a quei sentimenti che sono alla base di questa sintonia e di questa coesione».

Silvio Berlusconi «è stato un uomo grande - ha aggiunto - e anche un grande papà».

La presidenza di Confindustria

«Io non sono interessata» alla successione alla presidenza Confindustria, «vedo un presidente bravo, uomo o donna non importa, sono impegnata nel mio lavoro. Poi non ho mai seguito tanto direttamente la vita Confindustria, quindi non mi esprimo più di tanto su questo. Sono impegnata con le mie aziende, amo il mio lavoro», aggiunge sul tema.