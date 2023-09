Berlusconi, il testamento: cosa prevede? La clausola lock-up (per 5 anni), le quote ai figli e tutti gli eredi

Berlusconi, il testamento: c'è l'accordo dei 5 fratelli per l'accettazione. Il documento prevede un patto parasociale che recepisce le intese raggiunte, tra le quali una clausola di 'lock-up', cioè un impegno a non vendere quote, di 5 anni, in virtù della quale nessuno dei fratelli modificherà le quote possedute nelle proprie holding e conseguentemente in Fininvest. È quanto si apprende da fonti a conoscenza del dossier, secondo le quali tutti e cinque i figli pagheranno secondo la ripartizione di tutto il patrimonio le cifre previste dai legati lasciati dal padre, pari a 230 milioni complessivi, per Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri. Ciò significa che Marina e Pier Silvio contribuiranno per il 26% ciascuno, mentre Barbara, Luigi ed Eleonora per il 16% ciascuno. A quanto si apprende, per tutte le proprietà vige un regime di comunione per almeno 5 anni.

L'intesa

In particolare, l'intesa sottoscritta dai cinque fratelli Berlusconi prevede che Marina e Pier Silvio deterranno rispettivamente il 29,1% (insieme oltre il 58%) di Holding Italiana I, Holding Italiana II, Holding Italiana III, Holding Italiana VIII. In virtù di questo, la loro partecipazione complessiva e in trasparenza in Fininvest si tradurrà rispettivamente nel 26% (insieme il 52%), così come emerso dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi deterranno rispettivamente circa il 14% delle 4 Holding (insieme circa il 42%); la loro partecipazione complessiva e in trasparenza in Fininvest risulterà pertanto pari al 16% ciascuno (insieme il 48%).

La clausola

Stabilito un patto parasociale a prevedere la convocazione di assemblee straordinarie di Holding Italiana I, Holding Italiana II, Holding Italiana III, Holding Italiana VIII e Fininvest per approvare modifiche statutarie che recepiscano le intese raggiunte.

Le quote

Nella holding di famiglia non sarebbe poi previsto alcun meccanismo di maggioranza qualificata o minoranza di blocco: gli accordi infatti prevedrebbero che tutte le decisioni di carattere sia ordinario che straordinario vengano prese a maggioranza semplice. Non sarebbero nemmeno previsti diritti di prelazione in Fininvest. Al termine della firma degli accordi, i fratelli Berlusconi hanno ringraziato il notaio Mario Notari, che ha eseguito l'atto, e i notai Carlo Marchetti, consulente dei 3 fratelli minori, e Arrigo Roveda, storico notaio di Silvio Berlusconi. Ringraziamenti anche per il gruppo di avvocati che ha seguito la famiglia: oltre a Luca Fossati, dello studio Chiomenti, che ha assistito Marina e Pier Silvio col supporto di Sergio Erede, anche Ugo Molinari e Carlo Rimini, che hanno assistito Barbara, Eleonora e Luigi. «Grande gratitudine» è stata espressa da parte di tutti i presenti infine per Danilo Pellegrino, amministratore delegato di Fininvest, che ha supportato i fratelli Berlusconi durante gli ultimi mesi nella definizione dell'accordo.