Il testamento di Silvio Berlusconi

C'è anche una breve lettera scritta di suo pugno da Silvio Berlusconi ai cinque figli - Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi - nel testamento aperto ieri a Milano. Lo riferisce una fonte vicina alla famiglia. «Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà» il lascito affettivo di un uomo che già il 19 gennaio scorso (giorno della missiva), dopo aver ricevuto la diagnosi di leucemia, sente possibile l'addio. Parole scritte in mesi in cui più che l'uomo politico Berlusconi diventa un paziente del San Raffaele. Nel testamento ci sono anche le disposizioni per chi non fa parte della famiglia, Marta Fascina e l'amico Marcello Dell'Utri. Alla compagna c'è il lascito di 100 milioni di euro (stessa cifra per il fratello Paolo Berlusconi), all'amico di lunga data invece 30 milioni. Tutti i dettagli del testamento.