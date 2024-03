Marco Petrini, muore a 37 anni "Dottorpet" il veterinario di Tivoli star dei social: era specializzato in animali esotici

Con il suo amore per gli animali e i suoi modi gentili aveva conquistato tutti. Tivoli piange il dottor Marco Petrini, il giovane veterinario conosciuto anche come "Dottorpet" - dal nome della sua seguitissima pagina su Instagram - scomparso all'età di 37 anni per una malattia incurabile.

Petrini si è spento il 23 marzo al policlinico Umberto I di Roma. I funerali si svolgeranno oggi - 25 marzo - alle 15.30 presso la chiesa di San Francesco a piazza Trento, a Tivoli.

L'amore per gli animali

Marco Petrini dal 2018 lavorava come veterinario alla Clinica Veterinaria Guidonia, specializzata in animali esotici. Sui social condivideva pillole e consigli per i proprietari di amici a 4 zampe, curiosità sugli animali e "dietro le quinte" del suo lavoro: così ha conquistato il cuore di oltre 60mila followers su Instagram e 126mila su TikTok. La sua morte ha sconvolto la comunità online e quella locale di Tivoli e Guidonia. Appresa la notizia, centinaia di clienti, amici e conoscenti hanno condiviso sui social un ricordo a lui dedicato un'ondata di affetto che sottolinea quanto fosse amato e stimato da tutti.

Il ricordo del dottor Marchetti: «Un Personaggio per Molti, Una Persona per Pochi»

Tra tanti post pubblicati di commiato, spicca quello del dottor Gianluca Marchetti, direttore della clinica veterinaria dove lavorava che ha condiviso un lungo scritto su Facebook per ricordarlo: «Personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi. Ci hai lasciato col fiato sospeso e poi... più nulla. Non mi do pace. Non ci credo. Non è possibile. Sei stato un essere imprendibile in un mondo stereotipato! Personalità rara. Sensibilità unica. Un Personaggio per Molti, Una Persona per Pochi»