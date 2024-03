Con il suo amore per gli animali e i suoi modi gentili aveva conquistato tutti. Tivoli piange il dottor Marco Petrini, il giovane veterinario di Tivoli conosciuto anche come "Dottorpet" - dal nome della sua pagina su Instagram - scomparso all'età di 37 anni per una malattia incurabile.

Petrini si è spento il 23 marzo al policlinico Umberto I di Roma. I funerali si terranno il 25 marzo alle 15.30 presso la chiesa di San Francesco a piazza Trento, a Tivoli.