I Maneskin in reggicalze trionfano agli American Music Awards con "Beggin'"

I Maneskin con il brano «Beggin'» trionfano nella categoria Favorite Rock Song agli American Music Awards, nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush.

La colonna sonora del film Elvis ha vinto nella categoria Favorite Soundtrack. I 4 giovani cantanti italiani, Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno ritirato il premio con un look particolare, ovvero delle giacche eleganti con cravatta con dei reggicalze al posto dei pantaloni.

I componenti della band romana hanno indossato abiti e accessori della Sfilata Gucci Twinsburg. Giacca a doppio petto per tutti e quattro, camicia in seta rosa, fiocco in seta nera, culottes in pelle nera, giarrettiera, booties a tacco alto in vernice nera per il frontman Damiano David.

I Maneskin sono inoltre appena stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65/a edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Anche la colonna sonora del film Elvis ha ricevuto una candidatura nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.