Maneskin, concerto al Gazometro: show a sorpresa. In anteprima anche il nuovo singolo "Honey (Are you coming)"

Sorpresa tutta romana per i fan dei Maneskin. La band romana questa sera ha suonato in anteprima il nuovo singolo “Honey (Are you coming)”, che uscirà sulle piattaforme di streaming allo scoccare della mezzanotte di domani, venerdì 1° settembre, praticamente tra poco più di un’ora, all’interno del Gazometro.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio avevano dato appuntamento negli scorsi giorni ai fan per una misteriosa diretta social in programma questa sera.

Ma nessuno poteva immaginare cosa avevano in serbo i Fab4 partiti da via del Corso alla conquista delle classifiche mondiali: il quartetto alle 22.30 si è presentato al centro della struttura sulla via Ostiense, illuminata e allestita per l’occasione, e ha tenuto un vero e proprio mini concerto in diretta streaming mondiale per i suoi 6,6 milioni di follower in tutto il Pianeta.

HONEY (ARE U COMING?)▪️ Rome, August 31, 2023. ❤️‍🔥



1/2 pic.twitter.com/6CMsereQoC — Måneskin Official FanClub Media (@ManeskinFCMedia) August 31, 2023

Una sorta di anteprima degli show del “Rush! World tour”, il nuovo tour mondiale, che partirà questa domenica, 3 settembre, dalla Explo Plaza di Hannover, in Germania: “Ciao a tutti, grazie per essere qui a questo live stream. È una notte davvero speciale. Suoneremo per la prima volta in assoluto il nuovo singolo ‘Honey (Are you coming)’, che uscirà stanotte sulle piattaforme. Poi ci rivedremo in tour, che partirà tra pochissimo”, ha detto Damiano, guardando la telecamera, parlando idealmente ai fan collegati in streaming. Lo show è durato poco più di un quarto d’ora. Oltre alla nuova canzone, il quartetto ha suonato dal vivo anche la cover di “Beggin’” che tanto ha portato fortuna a Damiano e soci negli scorsi mesi e il singolo “I wanna be your slave”.