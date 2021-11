Maneskin ospiti da Ellen Degeneres: continua la conquista degli Usa

I Maneskin continuano a conquistare gli Stati Uniti. Dopo il successo a Las Vegas per l'apertura del concerto dei Rolling Stones la rockband romana è stata ospite nel celebre show condotto da Ellen Degeneres, dove ha incantato i telespettatori americani con le note di "Beggin".

Maneskin, ospita da Ellen Degeneres con "Beggin"

Negli Usa e ancora un tripudio social dedicato alla rock band romana. Dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre scorso, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono stati ospiti nello storico show guidato da Ellen DeGeneres, che nell'ultima edizione ha voluto regalare agli spettatori l'ennesima spettacolare performance del gruppo sulle note di 'Beggin', la cover che ha scalato le classifiche americane.

E, come ormai di consueto ad ogni esibizione, è tripudio sui social per i quattro italiani sbarcati in America. «Incredibili», «che botto, non si fermano più», «ragazzi straordinari», «ce l'avete fatta, è tutto vero» e il tormentone « Maneskin world domination» i commenti più quotati fra i connazionali. Ma non ci sono solo gli azzurri a tifare, tantissimi i commenti anche dagli utenti Usa che sembrano apprezzare molto ogni nuova apparizione del quartetto: «Grande gruppo, grande voce, volate alto che il rock 'n roll non morirà mai!», scrivono.

« Riscatto per la musica italiana »

«Possono piacere o non piacere, ma oggettivamente i Maneskin rappresentano un grande riscatto per la musica italiana a livello internazionale». Parola dei Modà, una delle band più importanti in Italia, a margine della presentazione del loro nuovo disco Buona Fortuna - Parte Prima, sulla rockband del momento che sabato scorso ha aperto a Las Vegas un concerto dei Rolling Stones.

«A livello di band e di rock non c'è mai stata una tale attenzione verso un gruppo italiano. Un pò per l'immagine stereotipata della scena nostra, legata al bel canto e alla melodia», aggiungono Kekko Silvestre e compagni, che sottolineano anche come un genere «vecchio», il rock appunto, «alle orecchie dei giovani suona come nuovo, perché negli ultimi anni era stato un messo da parte». I Modà, da vent'anni sulla cresta, non hanno consigli da dare ai quattro ragazzi romani, ma solo un suggerimento: «Tenere i piedi per terra lavorare sodo, analizzare bene le decisioni da prendere. Ma il loro atteggiamento sembra andare già in questa direzione: c'è tanta consapevolezza in quello che fanno».

