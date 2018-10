Madonna cerca uno chef privato: «Stipendio da 125mila euro». Ecco cosa deve saper fare in cucina

Un lavoro niente male, quasi da sogno. La cantante Madonna sta cercando un collaboratore ed è disposta a pagarlo fino a 125mila euro all’anno: precisamente, la figura che la regina del pop vorrebbe, è un top chef privato. Un lavoro niente male, con tanto di inserzione sul sito Talent Private Staff, un’agenzia di collocamento online per personale domestico di prestigio.

Nell’inserzione non c’è ovviamente il nome di Madonna, ma è specificato solo che il cliente è “VVIP”: ad associare l’annuncio alla cantante sono stati i tabloid inglesi , che scrivono che lo chef che la popstar sta cercando deve essere disposto a spostarsi tra New York, Lisbona e Londra e soprattutto deve essere capace di cucinare pasti kosher, ovvero i pasti conformi alle leggi della Torah, seguite dal popolo ebraico.

IN GIRO PER IL MONDO A far saltare la mosca al naso ai tabloid britannici sono state proprio le tre città scritte nell’annuncio: da tempo infatti Madonna vive in Portogallo, dato che il figlio David, 13 anni, promessa del calcio, gioca nelle giovanili del Benfica. Ma oltre a Lisbona, Madonna trascorre tempo a New York e la sua casa principale resta quella di Londra.





LA CUCINA KOSHER Le regole della cucina kosher sono in effetti molto rigide: latticini e carne non vanno serviti insieme, il pesce deve avere le scaglie, niente crostacei, niente carne di maiale. E l’annuncio specifica anche i gusti della cliente: cucina italiana, sushi, piatti classici. Insomma, se siete chef e pensate di poter fare al caso di Madonna, fatevi avanti: anzi no, dato che l'annuncio (che era presente a questo link) non è più disponibile. Madonna avrà già trovato lo chef che fa al caso suo, o l'improvvisa pubblicità non è stata gradita?

