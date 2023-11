Muschio Selvaggio, Luis Sal: «Nessun accordo, Fedez mi ha fatto causa e mi sto difendendo»

Torna a far discutere la rottura fra Fedez e Luis Sal. Quest'ultimo, attraverso i profili social di Muschio Selvaggio, ha voluto smentire le voci secondo cui avrebbe raggiunto un accordo con l'ex amico e collega. Ciao muschietti selvaggi - ha esordito Luis Sal - piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza».

Il content creator bolognese ha aggiunto: «Anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo». In allegato una sua foto con una maschera per il viso.

Il presunto accordo (smentito)

Fedez e Luis Sal detengono il 50 per cento della società ciascuno, ma negli ultimi giorni si era sparsa la voce che i due avessero raggiunto un accordo.

Muschio Selvaggio è tornato in onda qualche mese fa, ma senza la presenza del giovane creator: il rapper ha infatti deciso di farsi affiancare da Mr Marra in conduzione. Il settimanale "Chi" ha parlato del possibile accordo raggiunto tra Fedez e Luis Sal: «Pare che si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti la causa con Luis Sal, che fino a maggio conduceva il podcast con lui». Questo avrebbe permesso, quindi, al rapper di condurre per conto suo il podcast senza problemi. Oggi, però, è arrivata la smentita di Luis.