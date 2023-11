Chiara Ferragni, l'albero di Natale nella nuova casa: l'allestitore, gli addobbi, i colori. «Ma non ci siamo ancora trasferiti»

Rosso e oro. Sono i colori scelti da Chiara Ferragni per l'albero di Natale di quest'anno, addobbato nella nuova casa acquistata dai Ferragnez. «Non ci siamo trasferiti ancora», ha spiegato l'imprenditrice digitale in un post su Instagram, in cui mostra i piccoli Leone e Vittoria intenti a decorare l'abete. Chiara Ferragni e Fedez a giorni traslocheranno nel loro nuovo attico a Milano, in zona Citylife, ma l'albero di Natale ha preceduto il loro ingresso in casa.

L'albero di Natale dei Ferragnez

L'influencer ha fatto allestire l'albero dal suo event designer di fiducia, Vincenzo Dascanio, che come detto quest'anno ha optato per colori classici natalizi come il rosso e l'oro.

L'albero, altissimo, è addobbato anche alla base, dove è possibile ammirare dei soldatini e degli orsacchiotti in tenuta natalizia, oltre ai classici pacchi regalo.

Il nuovo attico a Milano

Situata in una delle zone più esclusive di Milano, in zona piazzale Giulio Cesare, nel complesso Libeskind II, il nuovissimo super attico dei Ferragnez non è molto distante dalla casa in cui la coppia vive attualmente. Ma a differenza dell'appartamento precedente, quello di ora non è preso in affitto, ma è stato proprio acquistato dalla famiglia.

Secondo alcune stime, il valore di mercato della casa dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro. Valore aumentato anche grazie al grande lavoro di design a cura di Filippo Fiora e Federico Sigali, dello Studio 13.1. Tra scale a chiocciola, camini e una vista mozzafiato sulla città, il super attico a due piani si prepara ad essere uno degli appartamenti più lussuosi di Milano. Nell'appartamento c'è spazio anche per una maxi cabina armadio. Tra armadi a vista, scarpiere, specchi illuminati e anche un divano, Chiara Ferragni non avrà di certo problemi per sistemare tutti i suoi vestiti firmati.