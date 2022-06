Desirée Maldera, rapinata in centro a Milano: «L'ho morso e lui mi ha dato un pugno»

Attimi di paura per l'influencer Desirée Maldera. È stata presa di mira da un rapinatore ieri pomeriggio in centro a Milano. «Ero all'interno della mia macchina, ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio», racconta la 29enne sui social. Quando, alla guida del Porsche nero del marito, ha tirato fuori il braccio dal finestrino, un uomo a viso scoperto glielo ha preso. Lì si è consumato il tentativo di rapina e l'aggressione.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto L'INCONTRO Chiara Ferragni a casa di Liliana Segre. L'influencer:... L'INTERVISTA Valentina Ferragni: «Sempre stata insicura, i commenti sul... DUO ROMANO Eterobasiche, lo strano fenomeno: «Abbiamo conquistato i...

«È saltato dentro la macchina e ha provato a togliemi l'orologio, l'ho preso a morsi e non l'ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno», prosegue nella denuncia Maldera che sul suo profilo Instagram mostra anche le lesioni sul braccio sinistro dal rapinatore.

La ex «tentatrice» della trasmissione tv «Temptation Island» e figlia dell’ex calciatore di Milan e Roma Aldo Maldera dice che bisogna stare attenti. «Sono stata aggredita da uomo – spiega -. Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimé ho preso un pugno».





«L'ho morso. Mi sono attaccata con tutta la forza che avevo e gli ho strappato la pelle del braccio», racconta nei minimi particolari l'influencer che ha ricevuto una gomitata sullo zigomo.