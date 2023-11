Loredana Bertè, la lettera: «Io stuprata a 16 anni, ma non denunciai: smettiamo di tacere»

Ho sempre detto che al primo schiaffo bisogna denunciare. Io non lo feci, a 16 anni, quando un bastardo mi ha violentato, massacrato di botte e lasciata su una strada.

Ogni sei ore un femminicidio, siamo arrivati alla 105esima vittima dall’inizio dell’anno.

Basta, tutte insieme: smettiamo di tacere!

Smettiamo di tacere anche alle prime parole, «non fare questo, non fare quest’altro».

C’è la violenza psicologica, subdola e sottile, che può iniziare anche da giovanissimi.

Con queste premesse non ci sarà mai un lieto fine: solo violenza.

Non è amore ma possesso e isolamento.

Siamo di fronte a un’emergenza, chiamiamoli omicidi, riguarda tutti.