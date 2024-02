Loredana Bertè ferma l'esibizione per problemi tecnici: «Non parte il countdown». Cosa è successo

Loredana Bertè porta a Sanremo 2024 per la serata cover "Ragazzo mio" di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati. Con lei sul palco Venerus. L'esibizione si blocca dopo pochi istanti a causa di problemi tecnici relativi all'audio del monitor auricolare segnalati dalla stessa cantante. Appena partita la musica, Loredana ha fatto cenno di "no" con la testa, facendo capire di non sentire il ritorno audio. La cantante ha chiesto dunque di fermare la musica. Prontamente Amadeus si è avvicinato cercando di capire quale fosse il problema e, una volta compreso che si trattava di un problema al microfono, ha chiamato un tecnico per cambiarlo e l'esecuzione è potuta ripartire.

Problemi tecnici per la Bertè: cosa è successo

«Non parte il countdown», spiega la Bertè. Poi l'apparecchiatura viene sostituita e Loredana canta con la sua inconfondibile voce graffiante. Al termine della canzone Bertè ringrazia Pippo Balestrieri, direttore di palco di Sanremo.