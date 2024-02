Matilda De Angelis, irruzione (a sorpresa) a Sanremo per supportare il fidanzato Alessandro dei Santi Francesi

Anche Matilda De Angelis tra il pubblico dell'Ariston. L'attrice bolognese è stata protagonista di un divertente siparietto con Amadeus e il suo fidanzato Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi.

Il saluto a Matilda De Angelis

«Qui c'è una persona che è stata una mia co-conduttrice del Festival di Sanremo.

La dovresti conoscere», ha detto Amadeus ad Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi. Al termine della loro esibizione, il conduttore ha infatti salutato Matilda De Angelis, attrice e fidanzata di De Santis, seduta tra il pubblico.

amadeus per il suo ultimo festival ha deciso di farci piangere salutando i vari ospiti dei suoi sanremo: prima la ferilli, poi i cantanti che hanno partecipato in gara alle sue edizioni e che sono presenti anche in questa, e adesso matilda de angelis #Sanremo2024 pic.twitter.com/zcA3RlWm8u — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) February 9, 2024

«Ciao Matilda, che bello rivederti. Abbiamo passato un Sanremo tosto (era il 2021, quando il pubblico non era presente per via del covid). Sei stata bravissima e fondamentale», ha detto Amadeus, sceso tra il pubblico per salutarla.