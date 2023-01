Lisa Marie Presley, il testamento spacca la famiglia. La madre lo impugna in tribunale: «Non è un autentico»

Il testamento di Lisa Marie Presley diventa un caso. L'unica figlia di Elvis e Priscilla Presley è morta d'infarto a 54 anni il 12 gennaio e ora le sue volontà rischiano di scatenare una vera e propria faida in famiglia. La vedova di Elvis afferma in una dichiarazione in tribunale a Los Angeles che dopo la morte di Lisa Marie, ha "scoperto" un documento che cercava di rimuovere lei e l'ex manager aziendale Barry Siegel come co-fiduciari di tutta una serie di proprietà e di finanze della figlia.

In più Graceland, la famosa tenuta di famiglia a Memphis che Elvis acquistò nel 1957 per 100mila dollari (e ora vale 500 milioni) andrà alle tre figlie. Una delle tre in particolare, l'attrice Riley Keough, 33 anni, nata dalla relazione di Lisa Marie con Michael Lockwood, sarà quella che beneficerà di più del testamento: la madre l'ha scelta per affidarle la gestione di tutte le sue proprietà. Una scelta che non è piaciuta alla nonna Priscilla Presley, che è pronta a dare battaglia.

Priscilla Presley e la rabbia per il testamento

I media americani raccontano che la vedova di Elvis ha presentato in tribunale a Los Angeles i documenti per impugnare l'emendamento del 2016 che la estrometterebbe dal fondo fiduciario che amministra tutti i beni di Lisa Marie. E pensare che fino ad oggi era stata la mamma ad occuparsi dei beni della figlia. Nel 2016 però quel testamento sarebbe stato modificato, a sua insaputa (questa è la tesi di Priscilla Presley). Il compito ora spetterebbe ai figli maggiori di Lisa Marie: Riley e Benjamin Keough (le altre due sono le gemelle di 14 anni Harper Vivienne e Finley). Benjamin però è morto suicida nel 2020 a 27 anni: l'unica amministratrice del patrimonio sarà quindi Riley. A meno che la nonna non dimostri, come sosteiene, che quel documento «non è autentico».

Di quell'emendamento nessuno l'ha mai informata, sostiene l'avvocato, e poi il nome Priscilla «è scritto con un errore d'ortografia» e la firma di Lisa Marie «risulta incoerente con la sua firma abituale». Tutti elementi che la donna ha anche confermato in un'intervista a Rolling Stones: «Il documento non ci è mai stato consegnato quando Lisa Marie era in vita. Se queste erano le sue volontà perché non manifestarle prima? E poi il documento risulta non autenticato e la stessa firma di mia figlia sembra incoerente. Forse contraffatta». Da qui, la decisione della matriarca di rivolgersi al tribunale di Los Angeles. Dando inizio a una battaglia legale contro la nipote Riley.