Ligabue al concerto del primo maggio: c'è attesa. «Ha preparato una sorpresa non musicale»

Annunciato alla vigilia, dopo il rincorrersi di indiscrezioni e voci legate alla sua presenza, Ligabue è tra gli artisti più attesi sul palco del Concerto del Primo Maggio 2023 in Piazza San Giovanni a Roma. Stando alle indiscrezioni raccolte nel backstage, il rocker di Correggio non si limiterà a cantare: ha preparato anche una sorpresa “non musicale”. Il passaggio di Ligabue sul palco del Concertone, trasmesso in diretta su Rai3 e su Rai Radio2, è previsto intorno alle 20.30. Da scaletta, il cantautore si esibirà sulle note de “Il sale della terra” e “Urlando contro il cielo”, tra i brani più iconici del suo secondo album “Lambrusco coltelli rose & pop corn”, uscito nel 1991 (proprio quell’anno suonò per la prima volta sul palco della maratona dei sindacati, dove sarebbe tornato ad esibirsi anche nel 1992, nel 1993, nel 1996 e nel 2006).

L'esibizione

Ligabue è appena tornato sulle scene discografiche con il nuovo singolo “Riderai”, presentato in anteprima lo scorso giovedì, alla vigilia dell’uscita, sul palco del Largo Venue a Roma, esibendosi di fronte a 600 fortunati fan. Nonostante si siano rincorse indiscrezioni relative all’imminente annuncio, da parte del rocker, di un tour nei club in programma in autunno, dopo i due concerti negli stadi del 5 luglio a San Siro a Milano e del 14 luglio all’Olimpico di Roma, fonti vicine al rocker fanno sapere che Ligabue non tornerà ad esibirsi nei club, ripetendo l’esperienza di giovedì scorso a Roma e di venerdì ai Magazzini Generali di Milano: in autunno la voce di “Certe notti” tornerà ad esibirsi nei palasport, a distanza di otto anni dall’ultima volta.